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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 06 февраля 2021
Манчестер Юнайтед
06.02.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 3
Завершен
Эвертон
24'
Э. Кавани
45'
Б. Фернандеш
70'
С. Мактоминей
49'
А. Дукуре
52'
Х. Родригес
90+6'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
А. Туанзебе
90'
+5
Замена
А. Туанзебе
️️️️
М. Гринвуд
90'
+3
81'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Дукуре
80'
Желтая карточка
М. Кин
75'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Т. Дэвис
Желтая карточка
Л. Шоу
73'
ГОЛ! 3:2!
С. Мактоминей
Пас отдал
Л. Шоу
70'
69'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Х. Родригес
52'
ГОЛ! 2:2!
Х. Родригес
Пас отдал
А. Дукуре
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
ГОЛ! 2:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Ван-Биссака
45'
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
39'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Рэшфорд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
8
Погба
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
10
Кавани
4-3-1-2
1
Ольсен
27
Холгейт
4
Годфри
5
Кин
12
Динь
20
Гомеш
22
Дэвис
6
Дукуре
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
11
Гринвуд
4
Туанзебе
4
Туанзебе
11
Гринвуд
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
23
Родригес
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Родригес
22
Дэвис
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Дэвис
6
Дукуре
7
Кинг
7
Кинг
6
Дукуре
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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