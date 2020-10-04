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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 октября 2020
Арсенал
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
61'
Б. Сака
64'
Н. Пепе
83'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Б. Сака
87'
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Балдок
Замена
Г. Джака
️️️️
Д. Себальос
81'
76'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
Э. Бельерин
64'
63'
Замена
Д. Флек
️️️️
Б. Осборн
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
Э. Бельерин
61'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Э. Нкетиа
58'
56'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Бурк
38'
Желтая карточка
С. Берге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-2-2
1
Лено
63
Тирни
6
Габриэль
4
Луис
2
Бельерин
6
Эль-Ненни
25
Себальос
10
Виллиан
7
Сака
7
Обамеянг
9
Нкетиа
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
14
Робинсон
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
6
Ландстрем
16
Берге
23
Осборн
7
Бурк
17
МакГолдрик
25
Себальос
34
Джака
34
Джака
25
Себальос
7
Сака
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
7
Сака
9
Нкетиа
19
Пепе
19
Пепе
9
Нкетиа
23
Осборн
13
Флек
13
Флек
23
Осборн
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
7
Бурк
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Бурк
Остались в запасе
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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