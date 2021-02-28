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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Аустрия
Санкт-Пельтен - Аустрия: обзор матча 28 февраля 2021
Санкт-Пельтен
28.02.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
15'
Й. Хандль
17'
К. Моншейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Аустрия
Замена
M. Majnovics
️️️️
D. Drescher
83'
83'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Б. Пихлер
83'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
64'
Замена
M. Madl
️️️️
C. Schosswendter
Замена
G. Davies
️️️️
D. Hugy
63'
Замена
С. Тетте
️️️️
А. Шмидт
63'
60'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
К. Моншейн
Желтая карточка
Т. Бут
39'
Замена
P. Pokorný
️️️️
Р. Любичич
25'
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Моншейн
Пас отдал
Б. Пихлер
15'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хандль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
23
Lukas Tursch
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Санкт-Пельтен
14
Christoph Halper
ЦП
0
G. Davies
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
25
Martin Majnovics
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
4-3-3
1
17
Мухамедбегович
29
15
5
Блауэнштайнер
18
Бут
10
Любичич
44
13
Шмидт
23
24
4-1-4-1
1
Пенц
39
Тигль
15
Звиршитц
6
46
Хандль
5
Мартель
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
11
Пихлер
14
Моншейн
29
25
25
29
10
Любичич
3
3
10
Любичич
24
0
0
24
13
Шмидт
10
Тетте
10
Тетте
13
Шмидт
36
Фиц
7
Юкич
7
Юкич
36
Фиц
11
Пихлер
7
Джуричин
7
Джуричин
11
Пихлер
6
30
30
6
14
Моншейн
25
Эбнер
25
Эбнер
14
Моншейн
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Аустрия
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
14
Christoph Halper
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
31
Emilian Metu
ЦФ
14
Christoph Halper
ЦП
Остались в запасе
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Санкт-Пельтен - Аустрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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