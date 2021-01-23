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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер: обзор матча 23 января 2021
Санкт-Пельтен
23.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
25'
А. Шмидт
44'
А. Шмидт
8'
М. Бройниг
59'
Р. Кершбаум (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
79'
Желтая карточка
M. Maier
67'
Замена
M. Hausjell
️️️️
E. Hoffer
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
G. Davies
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Кершбаум
59'
Замена
A. Wooten
️️️️
T. Tomić
59'
Замена
Л. Кронбергер
️️️️
D. Starkl
Замена
D. Schutz
️️️️
D. Luxbacher
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Шмидт
Пас отдал
Р. Любичич
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Шмидт
Пас отдал
G. Davies
25'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Бройниг
Пас отдал
M. Ostrzolek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
33
Luan
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
0
G. Davies
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
20
Daniel Schutz
ЦП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
20
Marco Kadlec
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
3-3-4
1
33
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
0
44
10
Любичич
3
10
13
Шмидт
24
3-2-5
1
24
4
Айву
23
5
Кершбаум
22
84
16
14
Бройниг
7
90
0
12
12
0
10
20
20
10
16
24
24
16
7
7
Кронбергер
7
Кронбергер
7
90
14
14
90
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер
13
Armin Gremsl
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
0
N. Meister
ЦФ
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
4
Лукас Малишек
ОП
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Санкт-Пельтен - Адмира Ваккер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
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Адмира Ваккер
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2
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2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
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2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Рубин» потерпел четвертое поражение подряд, играя в большинстве
2024.02.09 17:59
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Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
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