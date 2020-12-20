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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 20 декабря 2020
Зальцбург
20.12.2020, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсберг
64'
М. Бериша
69'
П. Дака
51'
Д. Шерцер
52'
Д. Йовелич
79'
Э. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
А. Вальчи
90'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Собослаи
82'
Замена
М. Окугава
️️️️
Э. Мвепу
81'
79'
ГОЛ! 2:3!
Э. Перец
Пас отдал
М. Лиендл
75'
Желтая карточка
Э. Перец
73'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Тафернер
ГОЛ! 2:2!
П. Дака
Пас отдал
Д. Собослаи
69'
Желтая карточка
Э. Мвепу
68'
66'
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Йовелич
66'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Визингер
ГОЛ! 1:2!
М. Бериша
64'
61'
Желтая карточка
Д. Шерцер
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Окафор
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Йовелич
Пас отдал
Д. Визингер
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шерцер
Пас отдал
Д. Йовелич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
4-2-1-3
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
5
Вальчи
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Бериша
27
Дака
19
Окафор
4-4-2
31
Кофлер
24
Лочошвили
3
Шерцер
27
Новак
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
10
Лиендл
29
Визингер
9
Йовелич
12
Мвепу
7
Окугава
7
Окугава
12
Мвепу
8
Собослаи
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Собослаи
5
Вальчи
68
Онгуене
68
Онгуене
5
Вальчи
19
Окафор
24
Сучич
24
Сучич
19
Окафор
30
Тафернер
17
Страцниг
17
Страцниг
30
Тафернер
9
Йовелич
7
Перец
7
Перец
9
Йовелич
29
Визингер
21
Дьен
21
Дьен
29
Визингер
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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