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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Санкт-Пельтен
Вольфсберг - Санкт-Пельтен: обзор матча 03 октября 2020
Вольфсберг
03.10.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 4
Завершен
Санкт-Пельтен
15'
Д. Йовелич
48'
Д. Йовелич
37'
L. Grozurek
90+3'
C. Halper
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Санкт-Пельтен
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
C. Halper
Пас отдал
Р. Любичич
90'
Желтая карточка
C. Riegler
86'
Желтая карточка
C. Halper
77'
Замена
C. Halper
️️️️
D. Schutz
77'
Замена
D. Drescher
️️️️
А. Мухамедбегович
76'
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Визингер
71'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Д. Йовелич
71'
61'
Замена
M. Steinwender
️️️️
G. Davies
ГОЛ! 2:1!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Лиендл
48'
Замена
Э. Перец
️️️️
С. Спранглер
41'
37'
ГОЛ! 1:1!
L. Grozurek
Пас отдал
P. Pokorný
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
15'
Желтая карточка
С. Спранглер
10'
Желтая карточка
Д. Йовелич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
0
G. Davies
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
4-4-2
29
Куттин
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
10
Лиендл
29
Визингер
9
Йовелич
2-4-4
1
5
Блауэнштайнер
17
Мухамедбегович
44
20
10
Любичич
0
13
Шмидт
3
24
15
9
Йовелич
34
Шмербек
34
Шмербек
9
Йовелич
6
Спранглер
7
Перец
7
Перец
6
Спранглер
29
Визингер
21
Дьен
21
Дьен
29
Визингер
17
Мухамедбегович
29
29
17
Мухамедбегович
0
15
15
0
20
14
14
20
Остались в запасе
Вольфсберг
Санкт-Пельтен
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Вольфсберг - Санкт-Пельтен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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