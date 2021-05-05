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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Мариуполь
Динамо К - Мариуполь: обзор матча 05 мая 2021
Динамо К
05.05.2021, среда, 14:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Мариуполь
Замена
Б. Леднев
️️️️
Н. Шапаренко
87'
82'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Д. Топалов
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
75'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
А. Беседин
75'
73'
Желтая карточка
М. Чех
Желтая карточка
В. Буяльский
71'
70'
Замена
Н. Петерман
️️️️
В. Танковский
69'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
А. Тымчик
64'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
64'
62'
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Горбунов
55'
Желтая карточка
Д. Топалов
Вторая желтая
К. де Пена
51'
46'
Замена
М. Чех
️️️️
А. Кулаков
30'
Желтая карточка
В. Танковский
20'
Желтая карточка
С. Горбунов
Желтая карточка
К. де Пена
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
0
K. Melichenko
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-3-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Забарный
4
Попов
18
Тымчик
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
41
Беседин
4-4-1-1
1
23
Мампасси
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
95
Стасюк
20
Горбунов
15
Мишнев
12
Топалов
6
Танковский
19
Бондаренко
10
Кулаков
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
18
Тымчик
94
Кедзиора
94
Кедзиора
18
Тымчик
10
Шапаренко
30
Леднев
30
Леднев
10
Шапаренко
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
41
Беседин
7
Родригес
7
Родригес
41
Беседин
10
Кулаков
6
Чех
6
Чех
10
Кулаков
6
Танковский
1
Петерман
1
Петерман
6
Танковский
12
Топалов
14
Драмбаев
14
Драмбаев
12
Топалов
20
Горбунов
7
Кащук
7
Кащук
20
Горбунов
Остались в запасе
Динамо К
Мариуполь
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
0
K. Melichenko
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Динамо К - Мариуполь
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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