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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Десна
Львов - Десна: обзор матча 24 апреля 2021
Львов
24.04.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Десна
44'
Р. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Десна
Красная карточка
Э. Махмутович
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
82'
Замена
Р. Сабино
️️️️
A.
78'
Замена
D. Semeniv
️️️️
А. Ременяк
78'
77'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
70'
Пенальти не реализован!
А. Гуцуляк
Желтая карточка
А. Довгий
68'
Замена
Н. Ныч
️️️️
Р. Оливейра
64'
63'
Замена
️️️️
П. Полегенько
63'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
Y. Chepurnenko
Желтая карточка
Э. Махмутович
56'
46'
Замена
A. Sukhotsky
️️️️
A. Mostoviy
46'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
Д. Безбородько
ГОЛ! 1:0!
Р. Оливейра
Пас отдал
A.
44'
27'
Желтая карточка
A. Mostoviy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Десна
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
14
Yevgen Chepurnenko
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
18
Welves
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
0
Constantin Dima
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
2-3-1-4
31
Ильющенков
45
Якимец
3
Махмутович
8
Сирьяк
6
Довгий
24
Бусько
9
Ременяк
30
19
Оливейра
10
99
4-3-4
28
Полегенько
32
Имереков
4
Гитченко
22
45
Калитвинцев
11
Картушов
37
11
Гуцуляк
21
Безбородько
44
14
9
Ременяк
8
8
9
Ременяк
10
5
Сабино
5
Сабино
10
19
Оливейра
15
Ныч
15
Ныч
19
Оливейра
22
23
23
22
14
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
14
21
Безбородько
0
0
21
Безбородько
Остались в запасе
Львов
Десна
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
18
Welves
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
Остались в запасе
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
M. Komarets
ЦФ
12
Орест Костик
ВР
18
Welves
ЦФ
Остались в запасе
0
Constantin Dima
ЦФ
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
Статистика матча Львов - Десна
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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Львов
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Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
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54
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2018.09.16 22:24
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2018.08.26 21:31
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
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2018.08.26 21:31
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
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