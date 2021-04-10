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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 10 апреля 2021
Мариуполь
10.04.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
34'
А. Мораес
37'
М. Соломон
78'
А. Мораес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Мораес
76'
Замена
Фернандо
️️️️
Тете
76'
Замена
Дентиньо
️️️️
А. Патрик
70'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
Замена
️️️️
Э. Гулиев
65'
61'
Желтая карточка
В. Бондарь
46'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Майкон
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Соломон
Пас отдал
Додо
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Додо
Желтая карточка
Э. Гулиев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
10
Родион Плакса
АП
38
Pavlo Shushko
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
3-2-3
1
44
Чоботенко
1
Петерман
21
95
Стасюк
3
Сагуткин
23
Гулиев
0
46
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Додо
5
Бондарь
27
Кривцов
6
Сиприано
27
Степаненко
8
Майкон
11
Тете
10
Патрик
10
Соломон
18
Мораес
38
38
19
19
10
Патрик
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Патрик
11
Тете
11
Фернандо
11
Фернандо
11
Тете
8
Майкон
8
Антонио
8
Антонио
8
Майкон
27
Степаненко
8
Судаков
8
Судаков
27
Степаненко
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
10
Родион Плакса
АП
1
Олег Кудрик
ВР
Главный тренер
Александр Севидов
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
10
Родион Плакса
АП
1
Олег Кудрик
ВР
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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