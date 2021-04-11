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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Львов
Ворскла - Львов: обзор матча 11 апреля 2021
Ворскла
11.04.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Львов
47'
И. Кане
50'
В. Кулач
72'
А. Довгий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Львов
Замена
Д. Кравчук
️️️️
В. Кулач
90'
+4
Замена
V. Sapay
️️️️
N. Yakubu
90'
+3
Желтая карточка
А. Скляр
90'
Замена
А. Челядин
️️️️
И. Кане
82'
82'
Замена
I. Lobai
️️️️
А. Бусько
82'
Замена
Р. Сабино
️️️️
М. Грисьо
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Довгий
Пас отдал
Ф. Сирьяк
67'
Замена
А. Ременяк
️️️️
D. Semeniv
61'
Замена
А. Довгий
️️️️
И. Брикнер
61'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
A.
ГОЛ! 2:0!
В. Кулач
Пас отдал
И. Кане
50'
ГОЛ! 1:0!
И. Кане
47'
Желтая карточка
И. Кане
32'
28'
Желтая карточка
М. Грисьо
27'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
15'
Пенальти не реализован!
A.
Желтая карточка
N. Yakubu
14'
8'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
8
Luizao
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
8
Фран Сирьяк
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
52
Daniil Semiyet
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
2
Ivan Lobai
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
25
14
Кане
44
Пердута
13
Яворский
18
Тилль
6
Скляр
8
17
Чеснаков
10
Кулач
7
Степанюк
3-3-1-3
31
Ильющенков
3
Романчук
3
Махмутович
45
Якимец
25
Брикнер
8
Сирьяк
24
Бусько
11
Грисьо
10
15
Ныч
8
14
Кане
38
Челядин
38
Челядин
14
Кане
25
0
0
25
10
Кулач
21
Кравчук
21
Кравчук
10
Кулач
24
Бусько
2
2
24
Бусько
8
9
Ременяк
9
Ременяк
8
25
Брикнер
6
Довгий
6
Довгий
25
Брикнер
11
Грисьо
5
Сабино
5
Сабино
11
Грисьо
10
19
Оливейра
19
Оливейра
10
Остались в запасе
Ворскла
Львов
52
Daniil Semiyet
ЦФ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
12
Орест Костик
ВР
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
Остались в запасе
52
Daniil Semiyet
ЦФ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Львов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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