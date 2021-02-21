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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Динамо К
Десна - Динамо К: обзор матча 21 февраля 2021
Десна
21.02.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
53'
Ф. Будковский
90+2'
В. Цыганков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Динамо К
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Цыганков
Вторая желтая
Д. Безбородько
87'
86'
Замена
В. Супряга
️️️️
А. Беседин
Желтая карточка
Д. Безбородько
84'
Замена
Е. Картушов
️️️️
В. Калитвинцев
84'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
А. Гуцуляк
82'
80'
Желтая карточка
В. Цыганков
Желтая карточка
Л. Арвеладзе
69'
69'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
А. Гитченко
️️️️
Л. Арвеладзе
69'
65'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
В. Шепелев
Желтая карточка
М. Имереков
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
В. Калитвинцев
53'
45'
+1
Желтая карточка
А. Беседин
Желтая карточка
Ф. Будковский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Десна
72
Igor Litovka
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЦП
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
3-2-2-1-3
32
Имереков
5
Тамм
22
3
Ермаков
28
Полегенько
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
28
Будковский
44
11
Гуцуляк
4-3-1-2
1
Бущан
94
Кедзиора
20
Караваев
6
Забарный
16
Миколенко
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Родригес
41
Беседин
9
Арвеладзе
4
Гитченко
4
Гитченко
9
Арвеладзе
45
Калитвинцев
11
Картушов
11
Картушов
45
Калитвинцев
11
Гуцуляк
21
Безбородько
21
Безбородько
11
Гуцуляк
19
Шепелев
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Шепелев
41
Беседин
20
Супряга
20
Супряга
41
Беседин
Остались в запасе
Десна
Динамо К
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
0
Constantin Dima
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Десна - Динамо К
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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