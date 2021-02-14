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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Ворскла
Рух - Ворскла: обзор матча 14 февраля 2021
Рух
14.02.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
17'
Ю. Климчук (П)
52'
Г. Цитаишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Ворскла
90'
Замена
V. Sapay
️️️️
Г. Цитаишвили
Замена
Р. Русин
️️️️
О. Притула
72'
62'
Желтая карточка
П. Ндиайе
62'
Замена
D. Shcherbak
️️️️
В. Кулач
62'
Замена
L.
️️️️
Р. Степанюк
Желтая карточка
М. Белый
60'
52'
ГОЛ! 1:1!
Г. Цитаишвили
Пас отдал
И. Кане
Желтая карточка
Д. Зец
32'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
D. Kondrakov
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Климчук
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Ворскла
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
31
Дмитрий Ризнык
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Рух
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Ворскла
0
V. Sapay
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
2-1-3-3-1
13
Бандура
29
Белый
26
Зец
23
Копина
17
Карасюк
10
Притула
5
Федорчук
70
Климчук
33
Мысык
10
Бойчук
15
3-4-1-3
13
Яворский
44
Пердута
14
Кане
18
Тилль
5
Ндиайе
6
Пуцлин
17
Чеснаков
14
Цитаишвили
10
Кулач
7
Степанюк
31
Ризнык
15
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
10
Притула
10
Русин
10
Русин
10
Притула
10
Кулач
99
99
10
Кулач
14
Цитаишвили
0
0
14
Цитаишвили
7
Степанюк
8
8
7
Степанюк
Остались в запасе
Рух
Ворскла
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Роман Гагун
ПЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Роман Гагун
ПЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
Остались в запасе
0
P. Rebenok
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Рух - Ворскла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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