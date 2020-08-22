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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Заря
Десна - Заря: обзор матча 22 августа 2020
Десна
22.08.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Заря
57'
А. Филиппов (П)
62'
Й. Тамм
74'
Ф. Будковский
43'
Д. Фаворов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Заря
79'
Замена
️️️️
В. Кабаев
79'
Замена
М. Перович
️️️️
В. Юрченко
79'
Замена
️️️️
М. Гречкин
76'
Желтая карточка
М. Гречкин
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
75'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
В. Калитвинцев
74'
ГОЛ! 2:1!
Й. Тамм
Пас отдал
В. Калитвинцев
62'
Желтая карточка
A. Mostoviy
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Филиппов
57'
Желтая карточка
Ф. Будковский
49'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Тотовицкий
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фаворов
Пас отдал
В. Кочергин
34'
Замена
Д. Поддубный
️️️️
Й. Абу Ханна
Желтая карточка
В. Калитвинцев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
44
Evgeny Past
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Максим Гречкин
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-2-3-1-2
32
Имереков
5
Тамм
22
4
Гитченко
22
Конопля
8
37
45
Калитвинцев
5
Тотовицкий
9
Филиппов
44
4-3-2-1
30
Шевченко
4
Ханна
45
Фаворов
15
Вернидуб
3
Гречкин
29
Назарина
80
Юрченко
10
Кочергин
22
Кабаев
10
Хомченовский
28
Громов
5
Тотовицкий
28
Будковский
28
Будковский
5
Тотовицкий
4
Ханна
47
Поддубный
47
Поддубный
4
Ханна
80
Юрченко
9
Перович
9
Перович
80
Юрченко
Остались в запасе
Десна
Заря
27
Михаил Мудрик
ЛВ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
27
Михаил Мудрик
ЛВ
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Десна - Заря
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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