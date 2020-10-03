Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мьёндален
Волеренга - Мьёндален: обзор матча 03 октября 2020
Волеренга
03.10.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 1
Завершен
Мьёндален
45'
Б. Финне
67'
Х. Бьордал
68'
Х. Бьордал
75'
Б. Финне
62'
J. Nation (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Мьёндален
Замена
У. Камара
️️️️
О. Сахрауи
87'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
87'
Замена
Ф. Майре
️️️️
Х. Шала
79'
78'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
O. Amund Sveen
77'
Замена
C. Gauseth
️️️️
С. Лизет
77'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
77'
Замена
A. Hellum
️️️️
F. Brustad
ГОЛ! 4:1!
Б. Финне
75'
ГОЛ! 3:1!
Х. Бьордал
Пас отдал
Б. Финне
68'
ГОЛ! 2:1!
Х. Бьордал
67'
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Nation
ГОЛ! 1:0!
Б. Финне
Пас отдал
Х. Бьордал
45'
21'
Желтая карточка
I. Twum
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
23
Сондре Лизет
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
16
Бьордал
9
Шала
11
Финне
6
Леквен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
1-5
20
Драгснес
18
1
4
15
17
9
Шала
7
Майре
7
Майре
9
Шала
11
Сахрауи
28
Камара
28
Камара
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
22
7
Ларсен
7
Ларсен
22
17
6
6
17
23
Лизет
11
11
23
Лизет
8
18
18
8
Остались в запасе
Волеренга
Мьёндален
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Волеренга - Мьёндален
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
Мьёндален
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+