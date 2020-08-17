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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Шахтер
Интер - Шахтер: обзор матча 17 августа 2020
Интер
17.08.2020, понедельник, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Шахтер
19'
Л. Мартинес
64'
Д. Д'Амброзио
74'
Л. Мартинес
78'
Р. Лукаку
84'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Шахтер
Замена
С. Сенси
️️️️
М. Брозович
85'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Р. Лукаку
85'
ГОЛ! 5:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. де Врей
84'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Мартинес
81'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Д'Амброзио
81'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
78'
75'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Марлос
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
74'
Замена
К. Бираги
️️️️
Э. Янг
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
М. Брозович
64'
59'
Замена
М. Соломон
️️️️
А. Патрик
58'
Желтая карточка
Тайсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
95
Бастони
2
Годин
15
Янг
77
Брозович
33
Д'Амброзио
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-1-2-2
30
Пятов
2
Додо
5
Хочолава
27
Кривцов
22
Матвиенко
27
Степаненко
8
Антонио
10
Марлос
10
Патрик
11
Тайсон
18
Мораес
15
Янг
3
Бираги
3
Бираги
15
Янг
77
Брозович
8
Сенси
8
Сенси
77
Брозович
10
Мартинес
24
Эриксен
24
Эриксен
10
Мартинес
33
Д'Амброзио
11
Мозес
11
Мозес
33
Д'Амброзио
9
Лукаку
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Лукаку
10
Патрик
10
Соломон
10
Соломон
10
Патрик
10
Марлос
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Марлос
Остались в запасе
Интер
Шахтер
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
11
Тете
ПВ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
11
Тете
ПВ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Майкон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Интер - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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