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Лига Европы 2026/2027
Севилья - Манчестер Юнайтед
Севилья - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 августа 2020
Севилья
16.08.2020, воскресенье, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
26'
Сусо
78'
Л. де Йонг
9'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
О. Игало
️️️️
М. Гринвуд
88'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
А. Ван-Биссака
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
87'
87'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Уильямс
87'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
86'
86'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Навас
78'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Сусо
75'
67'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
56'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Окампос
56'
ГОЛ! 1:1!
Сусо
Пас отдал
С. Регилон
26'
Желтая карточка
Д. Карлос
21'
17'
Желтая карточка
Б. Уильямс
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Пабло Перес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-3-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
33
Уильямс
7
Фред
11
Гринвуд
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
20
Васкес
20
Васкес
10
Сусо
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
33
Уильямс
7
Джеймс
7
Джеймс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
29
Ван-Биссака
9
Рэшфорд
64
Мата
64
Мата
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
9
Игало
9
Игало
11
Гринвуд
Остались в запасе
Севилья
Манчестер Юнайтед
17
Пабло Перес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
17
Пабло Перес
ЦЗ
8
Хосе Алонсо
ЦП
31
Томаш Вацлик
ВР
13
Хави Диас
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Ли Грант
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Севилья - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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