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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Млада Болеслав
Сигма - Млада Болеслав: обзор матча 23 мая 2021
Сигма
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Млада Болеслав
17'
И. Клима
47'
В. Дрчал
72'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Млада Болеслав
88'
Желтая карточка
Р. Ржезник
86'
Замена
L. Dufek
️️️️
J. Skalák
77'
Желтая карточка
M. Skoda
72'
ГОЛ! 0:3!
M. Skoda
Пас отдал
J. Skalák
69'
Замена
Л. Будински
️️️️
М. Матейовски
69'
Замена
M. Skoda
️️️️
И. Клима
Замена
P. Zifcak
️️️️
К. Данек
66'
47'
ГОЛ! 0:2!
В. Дрчал
Пас отдал
Я. Жмрхаль
46'
Замена
Я. Клима
️️️️
D. Simek
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Клима
Пас отдал
В. Дрчал
2'
Желтая карточка
J. Skalák
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
0
P. Slamena
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
14
Ondrej Hapal
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
0
Ladislav Dufek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
3-5-1
7
Брейте
21
Змозла
17
Гала
32
8
Гоушка
10
Данек
13
Хытил
22
Пулоло
19
23
2-5-3
33
28
14
Ржезник
8
Матейовски
17
Жмрхаль
9
23
Дудера
11
Данчак
17
Дрчал
23
Клима
27
10
Данек
11
11
10
Данек
9
0
0
9
28
39
Клима
39
Клима
28
8
Матейовски
32
Будински
32
Будински
8
Матейовски
23
Клима
0
0
23
Клима
Остались в запасе
Сигма
Млада Болеслав
0
P. Slamena
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
14
Ondrej Hapal
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
14
Ondrej Hapal
ЦФ
18
Jan Fiala
ЦФ
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Сигма - Млада Болеслав
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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