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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Баник
Сигма - Баник: обзор матча 24 апреля 2021
Сигма
24.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Баник
27'
Д. Бухта
90+2'
Ф. Калоц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Баник
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ф. Калоц
Пенальти не реализован!
P. Gonzalez
90'
90'
Замена
Я. Покорны
️️️️
А. Янош
88'
Желтая карточка
Н. Кузманович
72'
Замена
M. Fillo
️️️️
A.
71'
Замена
T. Zajic
️️️️
О. Шашинка
Замена
Я. Михалик
️️️️
Д. Гоушка
65'
Замена
М. Неспор
️️️️
P. Zifcak
65'
61'
Замена
Д. Ндефе
️️️️
Д. Бухта
Замена
К. Данек
️️️️
M. Sladký
46'
Желтая карточка
О. Змозла
42'
40'
Желтая карточка
Я. Свозил
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бухта
Пас отдал
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
19
Давид Бухта
ЦП
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
2-5-1-1
30
Мандоус
21
Змозла
4
Хубник
93
8
Гоушка
19
13
Хытил
22
Пулоло
22
11
4-4-3
21
Санне
94
Стронати
95
Хользер
23
Свозил
7
26
Калоц
8
Янош
19
Бухта
27
Шашинка
0
8
11
26
Неспор
26
Неспор
11
22
10
Данек
10
Данек
22
8
Гоушка
23
Михалик
23
Михалик
8
Гоушка
19
Бухта
2
Ндефе
2
Ндефе
19
Бухта
8
Янош
38
Покорны
38
Покорны
8
Янош
7
0
0
7
11
Кузманович
11
Кузманович
27
Шашинка
21
21
27
Шашинка
Остались в запасе
Сигма
Баник
0
P. Slamena
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Йилек
25
J. Fleisman
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
6
Jáchym Šíp
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
Остались в запасе
25
J. Fleisman
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Сигма - Баник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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