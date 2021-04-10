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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Слован
Словацко - Слован: обзор матча 10 апреля 2021
Словацко
10.04.2021, суббота, 19:30
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Слован
66'
В. Юрецка (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Слован
Желтая карточка
J. Divisek
90'
+3
Замена
Ф. Кубала
️️️️
В. Юрецка
90'
+1
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
80'
Замена
П. Шимко
️️️️
М. Кохут
80'
76'
Замена
О. Карафиат
️️️️
M. Faško
76'
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Москера
Замена
J. Divisek
️️️️
J. Rezek
72'
69'
Замена
И. Рондич
️️️️
Я. Пешек
69'
Замена
Я. Матушек
️️️️
К. Мара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Юрецка
66'
Желтая карточка
С. Хофманн
53'
32'
Желтая карточка
М. Халуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
2-5-1-2
25
6
Хофманн
3
Кадлец
18
Садилек
91
Калабишка
21
Кохут
11
Петржела
20
Хавлик
23
Рейнберк
15
Юрецка
24
3-4-1-2
34
Кноблох
37
Халуш
37
Пурзитидис
25
Югаш
23
Садилек
3
Косцельник
23
Мара
10
Пешек
8
Москера
7
Рабушич
23
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
21
Кохут
4
Шимко
4
Шимко
21
Кохут
24
0
0
24
15
Юрецка
28
Кубала
28
Кубала
15
Юрецка
23
44
Карафиат
44
Карафиат
23
23
Мара
10
Матушек
10
Матушек
23
Мара
10
Пешек
15
Рондич
15
Рондич
10
Пешек
8
Москера
0
0
8
Москера
Остались в запасе
Словацко
Слован
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
17
Марек Полашек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
17
Марек Полашек
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Словацко - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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