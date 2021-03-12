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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Теплице
Слован - Теплице: обзор матча 12 марта 2021
Слован
12.03.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Теплице
77'
М. Рабушич
90'
И. Рондич
13'
М. Садилек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Теплице
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Рондич
Пас отдал
Д. Москера
90'
82'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
Я. Фортельный
82'
Замена
T. Kucera
️️️️
L. Kodad
82'
Замена
R. Droehnle
️️️️
P. Moulis
ГОЛ! 1:1!
М. Рабушич
Пас отдал
Я. Микула
77'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Пешек
73'
Желтая карточка
Я. Микула
69'
62'
Замена
J. Knapik
️️️️
P. Zitny
61'
Желтая карточка
O. Mazuch
57'
Желтая карточка
Ш. Габриэль
Замена
M. Faško
️️️️
К. Мара
55'
Замена
И. Рондич
️️️️
О. Карафиат
55'
Желтая карточка
К. Мара
52'
52'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
J. Mareš
Желтая карточка
О. Карафиат
49'
Пенальти не реализован!
М. Рабушич
29'
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
4
Ruben Droehnle
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
4-4-1-1
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
44
Карафиат
25
Югаш
10
Пешек
3
Косцельник
23
Садилек
23
Мара
8
Москера
7
Рабушич
3-2-5
32
Габриэль
17
3
19
Юкл
29
8
Фортельный
11
10
26
3
23
Мара
23
23
23
Мара
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
44
Карафиат
15
Рондич
15
Рондич
44
Карафиат
10
Пешек
0
0
10
Пешек
10
4
4
10
29
22
22
29
3
0
0
3
8
Фортельный
77
Вукадинович
77
Вукадинович
8
Фортельный
11
37
Ржезничек
37
Ржезничек
11
Остались в запасе
Слован
Теплице
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
Главный тренер
Павел Хофтич
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
Остались в запасе
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Слован - Теплице
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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