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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Теплице
Баник - Теплице: обзор матча 27 февраля 2021
Баник
27.02.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Теплице
86'
П. Стронати (П)
69'
P. Moulis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Теплице
90'
+2
Замена
A. Hycka
️️️️
M. Macej
88'
Замена
Д. Трубац
️️️️
T. Kucera
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Стронати
86'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Д. Ндефе
80'
Замена
Х. Мена
️️️️
О. Шашинка
80'
78'
Замена
J. Knapik
️️️️
Я. Фортельный
78'
Замена
M. Radosta
️️️️
P. Moulis
76'
Желтая карточка
P. Moulis
69'
ГОЛ! 0:1!
P. Moulis
Пас отдал
J. Mareš
60'
Желтая карточка
Я. Фортельный
55'
Желтая карточка
O. Mazuch
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Д. Хользер
46'
44'
Желтая карточка
T. Kucera
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Бухта
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
1
Radovan Murin
ЦФ
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
4-3-4
94
Стронати
2
Ндефе
95
Хользер
23
Свозил
19
Бухта
0
8
Янош
8
0
21
27
Шашинка
3-2-5
32
Габриэль
3
17
19
Юкл
0
0
11
10
26
8
Фортельный
19
Бухта
11
Сор
11
Сор
19
Бухта
2
Ндефе
38
Покорны
38
Покорны
2
Ндефе
95
Хользер
32
Юрошка
32
Юрошка
95
Хользер
27
Шашинка
9
Мена
9
Мена
27
Шашинка
0
0
0
0
8
Фортельный
22
22
8
Фортельный
10
35
35
10
0
27
Трубац
27
Трубац
0
Остались в запасе
Баник
Теплице
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
1
Ludek Nemecek
ЦФ
23
Лукаш Маречек
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
21
Мухаммед Санне
ПЗ
2
Jakub Drozd
ЦП
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
23
Лукаш Маречек
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Баник - Теплице
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски
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Теплице
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
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2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
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1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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