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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Фастав
Сигма - Фастав: обзор матча 28 февраля 2021
Сигма
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Фастав
23'
Р. Поточны (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Фастав
88'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
Y. Drame
Замена
Р. Брейте
️️️️
P. Gonzalez
85'
62'
Замена
P. Jiráček
️️️️
Я. Янецки
Замена
К. Данек
️️️️
L. Gressak
60'
Замена
М. Гала
️️️️
M. Vepřek
60'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Я. Михалик
59'
Желтая карточка
L. Gressak
36'
33'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Т. Пожнар
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Поточны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
4-5-1
30
Мандоус
32
0
21
4
Хубник
22
8
Гоушка
93
23
Михалик
13
Хытил
26
Неспор
4-2-5
2
26
Прохазка
3
88
68
Янецки
44
Конде
17
88
Пожнар
91
Поточны
15
Фантис
27
93
7
Брейте
7
Брейте
93
21
17
Гала
17
Гала
21
0
10
Данек
10
Данек
0
23
Михалик
23
23
23
Михалик
27
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
27
68
Янецки
8
8
68
Янецки
88
Пожнар
44
Джаво
44
Джаво
88
Пожнар
Остались в запасе
Сигма
Фастав
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
28
Jakub Kolar
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
16
R. Matejov
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Сигма - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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