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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Сигма
Млада Болеслав - Сигма: обзор матча 02 февраля 2021
Млада Болеслав
02.02.2021, вторник, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
16'
Т. Ладра
82'
P. Gonzalez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Сигма
90'
+2
Замена
О. Змозла
️️️️
К. Данек
90'
+1
Замена
J. Sterba
️️️️
P. Gonzalez
Замена
Л. Будински
️️️️
Т. Малински
84'
Желтая карточка
Д. Яношек
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Gonzalez
74'
Замена
J. Yunis
️️️️
М. Гала
74'
Замена
М. Хытил
️️️️
M. Sladký
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Матейовски
71'
Замена
В. Дрчал
️️️️
M. Skoda
71'
Замена
Я. Клима
️️️️
D. Preisler
60'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
Р. Мазань
46'
46'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
Д. Гоушка
Желтая карточка
А. Крапка
36'
27'
Желтая карточка
М. Неспор
27'
Желтая карточка
М. Гала
18'
Пенальти не реализован!
Д. Гоушка
Желтая карточка
D. Simek
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ладра
Пас отдал
M. Skoda
16'
Желтая карточка
М. Матейовски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
22
Лацо Такакш
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-3-5
28
27
Мазань
39
Крапка
11
Данчак
8
Матейовски
23
Дудера
0
26
Малински
18
Ладра
21
27
4-5-1
30
Мандоус
17
Гала
21
4
Хубник
0
10
Данек
22
8
Гоушка
22
Пулоло
93
26
Неспор
27
39
Клима
39
Клима
27
26
Малински
32
Будински
32
Будински
26
Малински
8
Матейовски
39
Яношек
39
Яношек
8
Матейовски
27
Мазань
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
27
Мазань
0
17
Дрчал
17
Дрчал
0
93
15
15
93
10
Данек
21
Змозла
21
Змозла
10
Данек
22
13
Хытил
13
Хытил
22
17
Гала
10
10
17
Гала
8
Гоушка
23
23
8
Гоушка
Остались в запасе
Млада Болеслав
Сигма
33
Jan Seda
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
44
Матуш Мачик
ВР
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Млада Болеслав - Сигма
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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