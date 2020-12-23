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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Теплице
Фастав - Теплице: обзор матча 23 декабря 2020
Фастав
23.12.2020, среда, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Теплице
31'
Я. Янецки
67'
Я. Янецки
8'
J. Mareš
45+4'
J. Mareš
74'
M. Radosta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Теплице
Желтая карточка
P. Buchta
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
J. Divis
Желтая карточка
В. Чантуришвили
90'
+1
87'
Замена
D. Šup
️️️️
J. Mareš
Замена
P. Slamena
️️️️
M. Hlinka
81'
74'
ГОЛ! 2:3!
M. Radosta
Желтая карточка
Л. Враштил
73'
73'
Замена
Я. Ржезничек
️️️️
P. Moulis
73'
Замена
L. Kodad
️️️️
A. Ljevakovic
ГОЛ! 2:2!
Я. Янецки
67'
64'
Желтая карточка
J. Mareš
56'
Замена
M. Radosta
️️️️
В. Вукадинович
45'
+10
Желтая карточка
P. Moulis
Замена
M. Rakovan
️️️️
S. Dostal
45'
+5
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
J. Mareš
Пас отдал
Р. Юкл
Желтая карточка
Л. Джаво
44'
42'
Желтая карточка
Р. Юкл
ГОЛ! 1:1!
Я. Янецки
Пас отдал
Л. Джаво
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Mareš
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
21
Jakub Divis
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
4-4-3
19
Враштил
88
26
Прохазка
3
44
Конде
7
Чантуришвили
18
Чедидла
68
Янецки
88
Пожнар
44
Джаво
17
1-5-5
17
19
Юкл
0
29
27
Трубац
0
10
11
26
77
Вукадинович
21
88
0
0
88
17
1
1
17
0
3
3
0
77
Вукадинович
35
35
77
Вукадинович
11
25
25
11
10
37
Ржезничек
37
Ржезничек
10
Остались в запасе
Фастав
Теплице
27
Y. Drame
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Ludek Nemecek
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
27
Y. Drame
ЦФ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Martins Toutou
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Фастав - Теплице
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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