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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Сигма
Баник - Сигма: обзор матча 18 декабря 2020
Баник
18.12.2020, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
74'
A. (П)
64'
J. Yunis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Сигма
90'
Замена
М. Гала
️️️️
P. Gonzalez
Замена
Д. Бухта
️️️️
A.
89'
84'
Замена
М. Неспор
️️️️
J. Yunis
77'
Желтая карточка
Д. Гоушка
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Ф. Калоц
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A.
74'
64'
ГОЛ! 0:1!
J. Yunis
Замена
T. Zajic
️️️️
О. Шашинка
62'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Р. Поточны
46'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Я. Свозил
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
7
Azevedo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
M. Jirasek
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
3-4-4
23
Свозил
94
Стронати
25
0
7
26
Калоц
8
Янош
8
91
Поточны
0
27
Шашинка
3-5-1
30
Мандоус
4
Хубник
20
21
22
Пулоло
8
Гоушка
22
93
13
Хытил
10
23
Свозил
38
Покорны
38
Покорны
23
Свозил
91
Поточны
95
Хользер
95
Хользер
91
Поточны
7
19
Бухта
19
Бухта
7
26
Калоц
11
Кузманович
11
Кузманович
26
Калоц
27
Шашинка
21
21
27
Шашинка
10
26
Неспор
26
Неспор
10
93
17
Гала
17
Гала
93
Остались в запасе
Баник
Сигма
0
M. Jirasek
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
0
M. Jirasek
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
32
Vit Benes
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Баник - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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