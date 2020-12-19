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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Млада Болеслав
Слован - Млада Болеслав: обзор матча 19 декабря 2020
Слован
19.12.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Млада Болеслав
6'
Я. Громада
29'
А. Татаев (АГ)
90+1'
И. Рондич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Млада Болеслав
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Рондич
90'
+1
Замена
М. Халуш
️️️️
К. Мара
86'
Замена
М. Садилек
️️️️
М. Беран
77'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
76'
73'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Л. Будински
Замена
Д. Москера
️️️️
Я. Матушек
72'
Замена
Я. Пешек
️️️️
М. Косцельник
71'
62'
Замена
Я. Клима
️️️️
O. Zahustel
61'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Д. Яношек
61'
Замена
D. Simek
️️️️
А. Татаев
46'
Замена
M. Graiciar
️️️️
Д. Дудера
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Татаев
29'
19'
Желтая карточка
П. Мареш
ГОЛ! 1:0!
Я. Громада
Пас отдал
М. Рабушич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
16
Лукаш Чано
ЦФ
Млада Болеслав
39
Якуб Клима
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
6
Martin Graiciar
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Нгуйен
13
Тижани
3
Микула
22
Фукала
33
Качараба
14
Громада
23
Мара
3
Косцельник
10
Матушек
7
Беран
7
Рабушич
3-2-3-1
35
Маркович
39
Крапка
25
Мареш
27
Мазань
5
Татаев
0
32
Будински
23
Дудера
39
Яношек
23
Клима
23
Мара
37
Халуш
37
Халуш
23
Мара
10
Матушек
8
Москера
8
Москера
10
Матушек
7
Беран
23
Садилек
23
Садилек
7
Беран
3
Косцельник
10
Пешек
10
Пешек
3
Косцельник
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
0
39
Клима
39
Клима
0
5
Татаев
28
28
5
Татаев
39
Яношек
22
Фулнек
22
Фулнек
39
Яношек
23
Дудера
6
6
23
Дудера
32
Будински
17
Дрчал
17
Дрчал
32
Будински
Остались в запасе
Слован
Млада Болеслав
16
Лукаш Чано
ЦФ
34
Милан Кноблох
ВР
Главный тренер
Павел Хофтич
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
16
Лукаш Чано
ЦФ
34
Милан Кноблох
ВР
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Слован - Млада Болеслав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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«Спартак» интересуется защитником из Уганды
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