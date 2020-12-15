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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Баник
Млада Болеслав - Баник: обзор матча 15 декабря 2020
Млада Болеслав
15.12.2020, вторник, 16:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Баник
51'
И. Клима
30'
A.
90+1'
Д. Бухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Баник
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Бухта
90'
+1
Замена
О. Шашинка
️️️️
Р. Поточны
90'
+1
Замена
Я. Покорны
️️️️
Д. Хользер
81'
Замена
Д. Бухта
️️️️
A.
74'
Замена
Д. Хользер
️️️️
T. Zajic
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Д. Яношек
67'
ГОЛ! 1:1!
И. Клима
Пас отдал
Р. Мазань
51'
Желтая карточка
M. Túlio
48'
Замена
M. Túlio
️️️️
Я. Фулнек
46'
Замена
Д. Дудера
️️️️
O. Zahustel
46'
Замена
M. Graiciar
️️️️
J. Kulhánek
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Баник
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Млада Болеслав
35
Якуб Маркович
ВР
12
Marco Túlio
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
6
Martin Graiciar
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-2-4-2
0
39
Клима
39
Крапка
27
Мазань
5
Татаев
22
Фулнек
25
39
Яношек
32
Будински
23
Клима
99
3-4-4
94
Стронати
25
23
Свозил
0
26
Калоц
8
Янош
7
91
Поточны
21
0
8
22
Фулнек
12
12
22
Фулнек
0
23
Дудера
23
Дудера
0
39
Яношек
9
Икаунекс
9
Икаунекс
39
Яношек
25
6
6
25
Хользер
38
Покорны
38
Покорны
Хользер
21
95
Хользер
95
Хользер
21
7
19
Бухта
19
Бухта
7
11
Кузманович
11
Кузманович
91
Поточны
27
Шашинка
27
Шашинка
91
Поточны
Остались в запасе
Млада Болеслав
Баник
35
Якуб Маркович
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
Остались в запасе
9
Хосе Мена
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Млада Болеслав - Баник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
Баник
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