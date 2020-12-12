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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Фастав
Пршибрам - Фастав: обзор матча 12 декабря 2020
Пршибрам
12.12.2020, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
72'
J. Tregler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Фастав
Замена
P. Hajek
️️️️
T. Pilik
89'
Замена
J. Vais
️️️️
Ф. Зорван
89'
86'
Желтая карточка
P. Martinez
Замена
J. Kvida
️️️️
S. Vavra
84'
79'
Замена
P. Martinez
️️️️
Y. Drame
79'
Замена
P. Slamena
️️️️
P. Jiráček
ГОЛ! 1:0!
J. Tregler
72'
44'
Желтая карточка
В. Прохазка
Замена
V. Svoboda
️️️️
M. Cmiljanovic
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
0
S. Vavra
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
8
Petr Jiráček
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
0
P. Hajek
ЦП
0
V. Svoboda
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
0
P. Martinez
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
4-3-4
0
32
23
20
0
21
8
Зорван
0
26
27
1
4-3-4
26
Прохазка
2
3
88
8
44
Конде
7
Чантуришвили
44
Джаво
15
Фантис
27
17
0
0
0
0
8
Зорван
0
0
8
Зорван
0
15
15
0
0
0
0
0
8
0
0
8
27
0
0
27
Остались в запасе
Пршибрам
Фастав
0
E. Antwi
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
0
E. Antwi
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Остались в запасе
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Пршибрам - Фастав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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Пршибрам
Фастав
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Первая лига. Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» всухую разгромить «Пршибрам»
2019.09.14 20:07
9
Йиранек хочет перейти в «Томь»
2017.01.25 14:57
1
Йиранек хочет вернуться в Россию
2017.01.17 07:36
4
Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»
2016.11.09 12:42
6
Йиранек продолжит свою карьеру в Чехии
2016.08.10 18:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
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