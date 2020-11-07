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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Сигма
Словацко - Сигма: обзор матча 07 ноября 2020
Словацко
07.11.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сигма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Сигма
90'
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Неспор
Желтая карточка
P. Bajza
89'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Петржела
88'
86'
Замена
К. Данек
️️️️
М. Хытил
75'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
P. Gonzalez
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Я. Климент
69'
Замена
J. Rezek
️️️️
М. Кохут
69'
68'
Желтая карточка
М. Гала
14'
Желтая карточка
P. Gonzalez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Сигма
21
Michal Vepřek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
3-5-1-2
4
Шимко
6
Хофманн
3
Кадлец
23
Рейнберк
11
Петржела
21
Кохут
20
Хавлик
28
Даничек
18
Садилек
9
Климент
91
3-2-2-1
7
Брейте
0
21
Змозла
32
4
Хубник
17
Гала
93
13
Хытил
26
Неспор
21
Кохут
24
24
21
Кохут
9
Климент
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Климент
11
Петржела
28
Кубала
28
Кубала
11
Петржела
26
Неспор
11
11
26
Неспор
13
Хытил
10
Данек
10
Данек
13
Хытил
93
23
23
93
Остались в запасе
Словацко
Сигма
31
Иржи Борек
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
21
Michal Vepřek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Остались в запасе
21
Michal Vepřek
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Словацко - Сигма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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