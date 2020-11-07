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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Баник
Пршибрам - Баник: обзор матча 07 ноября 2020
Пршибрам
07.11.2020, суббота, 20:15
Чехия. Синот Лига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Баник
57'
T. Zajic
72'
Р. Поточны
75'
T. Zajic
85'
Н. Кузманович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Баник
85'
ГОЛ! 0:4!
Н. Кузманович
83'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Р. Поточны
Замена
D. Budinsky
️️️️
J. Rezek
78'
Замена
Ф. Зорван
️️️️
S. Vavra
78'
75'
ГОЛ! 0:3!
T. Zajic
72'
ГОЛ! 0:2!
Р. Поточны
Замена
F. Belej
️️️️
T. Pilik
70'
Замена
P. Kleščík
️️️️
M. Cmiljanovic
70'
66'
Желтая карточка
Н. Кузманович
62'
Желтая карточка
Р. Поточны
57'
ГОЛ! 0:1!
T. Zajic
Пас отдал
M. Fillo
46'
Замена
Х. Мена
️️️️
A.
46'
Замена
T. Zajic
️️️️
Ф. Калоц
Желтая карточка
J. Rezek
25'
Вторая желтая
O. Kingue
4'
Желтая карточка
O. Kingue
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
0
S. Vavra
ЦФ
1
Zdenek Folprecht
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Баник
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Пршибрам
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
16
Isaac Boakye
ЦФ
0
F. Belej
ЦФ
0
D. Budinsky
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
9
Хосе Мена
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-2-4
25
0
0
21
0
0
1
0
1
3-4-3
95
Хользер
94
Стронати
38
Покорны
8
Янош
7
0
26
Калоц
91
Поточны
26
Тижани
8
16
16
0
0
0
0
21
0
0
21
0
23
23
0
0
8
Зорван
8
Зорван
0
7
9
Мена
9
Мена
7
19
Бухта
19
Бухта
26
Калоц
21
21
26
Калоц
91
Поточны
27
Шашинка
27
Шашинка
91
Поточны
Остались в запасе
Пршибрам
Баник
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
25
J. Fleisman
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
0
P. Hajek
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
25
J. Fleisman
ЦЗ
11
Неманья Кузманович
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Пршибрам - Баник
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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