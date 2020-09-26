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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Баник
Теплице - Баник: обзор матча 26 сентября 2020
Теплице
26.09.2020, суббота, 17:30
Чехия. Синот Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Баник
58'
P. Zitny
75'
M. Fillo (АГ)
60'
A.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Баник
Желтая карточка
A. Ljevakovic
90'
+4
Замена
M. Radosta
️️️️
В. Вукадинович
90'
+1
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
P. Zitny
90'
85'
Желтая карточка
Я. Свозил
81'
Замена
M. Jirasek
️️️️
M. Fillo
81'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Н. Кузманович
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
M. Fillo
75'
Замена
J. Knapik
️️️️
J. Mareš
72'
Желтая карточка
T. Grigar
69'
Желтая карточка
В. Вукадинович
67'
Замена
Я. Шейбал
️️️️
Д. Трубац
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
A.
ГОЛ! 1:0!
P. Zitny
Пас отдал
В. Вукадинович
58'
46'
Замена
Р. Поточны
️️️️
T. Zajic
Желтая карточка
P. Zitny
41'
19'
Желтая карточка
Я. Покорны
Желтая карточка
Л. Маречек
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
Баник
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
2-4-5
8
Хайденрайх
0
27
Трубац
23
Маречек
29
0
30
11
10
77
Вукадинович
26
4-4-3
23
Свозил
38
Покорны
95
Хользер
25
0
11
Кузманович
8
Янош
7
21
0
8
11
22
22
11
77
Вукадинович
35
35
77
Вукадинович
27
Трубац
2
Шейбал
2
Шейбал
27
Трубац
29
0
0
29
0
0
0
0
21
91
Поточны
91
Поточны
21
11
Кузманович
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Кузманович
Остались в запасе
Теплице
Баник
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
31
Jan Plachý
ЦФ
24
Besir Baftijar
ЦФ
Остались в запасе
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Теплице - Баник
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
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