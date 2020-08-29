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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Фастав
Млада Болеслав - Фастав: обзор матча 29 августа 2020
Млада Болеслав
29.08.2020, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Фастав
32'
А. Татаев
18'
P. Buchta
53'
Y. Drame
89'
Т. Пожнар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Фастав
90'
+1
Желтая карточка
Т. Пожнар
89'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Пожнар
Замена
J. Kulhánek
️️️️
M. Túlio
85'
81'
Замена
M. Hlinka
️️️️
P. Jiráček
Замена
Д. Дудера
️️️️
Я. Клима
77'
Желтая карточка
Я. Фулнек
71'
70'
Замена
Я. Янецки
️️️️
А. Фантис
Замена
D. Masek
️️️️
В. Дрчал
58'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
O. Mazuch
58'
53'
ГОЛ! 1:2!
Y. Drame
Пас отдал
Л. Джаво
46'
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Чантуришвили
Замена
M. Skoda
️️️️
Д. Яношек
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Татаев
Пас отдал
O. Mazuch
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
P. Buchta
Пас отдал
А. Фантис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
3-2-3-2
12
3
5
Татаев
0
39
Клима
39
Яношек
32
Будински
22
Фулнек
17
Дрчал
99
4-3-4
16
26
Прохазка
3
2
44
Конде
8
7
Чантуришвили
88
Пожнар
15
Фантис
27
17
12
25
25
12
39
Клима
23
Дудера
23
Дудера
39
Клима
3
9
Икаунекс
9
Икаунекс
3
39
Яношек
0
0
39
Яношек
17
Дрчал
6
6
17
Дрчал
8
88
88
8
15
Фантис
68
Янецки
68
Янецки
15
Фантис
7
Чантуришвили
44
Джаво
44
Джаво
7
Чантуришвили
Остались в запасе
Млада Болеслав
Фастав
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
0
P. Martinez
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Млада Болеслав - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
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