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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Вайле
Мидтьюлланд - Вайле: обзор матча 21 марта 2021
Мидтьюлланд
21.03.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Вайле
27'
А. Шольц
45+3'
Й. Каюсте
52'
С. Каба
71'
Эвандер
86'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Вайле
ГОЛ! 5:0!
С. Каба
Пас отдал
А. Дрейер
86'
83'
Замена
L. Jensen
️️️️
А. Соуза
Замена
Л. Вибе
️️️️
Эвандер
81'
Замена
K. Riis
️️️️
Э. Святченко
80'
74'
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Фагир
74'
Замена
D. Montiel
️️️️
Ю. Рамадани
ГОЛ! 4:0!
Эвандер
Пас отдал
А. Мабиль
71'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
65'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
М. Андерсон
65'
Желтая карточка
Паулиньо
64'
57'
Замена
D. Kovačić
️️️️
Т. Мельгор
57'
Замена
Л. Энгель
️️️️
J. Schoop
Замена
Аилтон
️️️️
Д. Сери
55'
ГОЛ! 3:0!
С. Каба
Пас отдал
А. Мабиль
52'
ГОЛ! 2:0!
Й. Каюсте
Пас отдал
А. Мабиль
45'
+3
35'
Красная карточка
Ю. Ояла
Желтая карточка
Д. Сери
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Шольц
Пас отдал
Э. Святченко
27'
Желтая карточка
Эвандер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Вайле
20
Денис Колингер
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
18
Kristian Riis
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
5
Сери
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
2
Каюсте
23
Андерсон
11
Мабиль
10
Эвандер
11
Исаксен
9
Каба
4-3-1-3
14
Мельгор
3
Давидсен
40
Ояла
20
Колингер
6
Эзатолахи
20
Рамадани
0
10
Соуза
20
19
Фагир
21
5
Сери
12
Аилтон
12
Аилтон
5
Сери
28
Святченко
18
18
28
Святченко
11
Исаксен
10
Дрейер
10
Дрейер
11
Исаксен
23
Андерсон
24
Мадсен
24
Мадсен
23
Андерсон
10
Эвандер
26
Вибе
26
Вибе
10
Эвандер
14
Мельгор
4
4
14
Мельгор
10
Соуза
17
17
10
Соуза
20
Рамадани
10
10
20
Рамадани
20
4
Энгель
4
Энгель
20
19
Фагир
7
Онугха
7
Онугха
19
Фагир
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Вайле
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
Главный тренер
Брайан Приске
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Вайле
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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