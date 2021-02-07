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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Вайле
Сендерийск - Вайле: обзор матча 07 февраля 2021
Сендерийск
07.02.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Вайле
48'
В. Фагир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Вайле
90'
+3
Замена
L. Jensen
️️️️
В. Фагир
83'
Замена
D. Kovačić
️️️️
А. Соуза
83'
Замена
Г. Онугха
️️️️
L. Hetemi
Замена
V. Ekani
️️️️
R. Vinderslev
81'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
P. Banggaard
81'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
M. Albaek
81'
Замена
Б. Финне
️️️️
Э. Хольм
64'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
А. Якобсен
64'
63'
Желтая карточка
В. Фагир
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Фагир
Пас отдал
А. Соуза
27'
Желтая карточка
А. Соуза
21'
Желтая карточка
L. Hetemi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
22
Уго Экитике
ПВ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-3-3
20
Томас
26
3
Гартенманн
27
3
Хольм
34
Эскесен
17
6
11
Райт
18
Якобсен
21
3-2-2-1-2
30
Брунст
4
Энгель
20
Колингер
40
Ояла
14
Мельгор
19
Бенгтссон
6
Эзатолахи
20
Рамадани
10
Соуза
34
19
Фагир
26
3
Шмидль
3
Шмидль
26
17
22
Фредериксен
22
Фредериксен
17
6
29
29
6
3
Хольм
11
Финне
11
Финне
3
Хольм
18
Якобсен
20
20
18
Якобсен
10
Соуза
4
4
10
Соуза
19
Фагир
17
17
19
Фагир
34
7
Онугха
7
Онугха
34
Остались в запасе
Сендерийск
Вайле
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
8
Tobias Sommer
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
8
Tobias Sommer
ЦФ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Сендерийск - Вайле
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Сендерийск
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
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2025.03.31 09:46
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2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
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2025.03.31 09:46
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Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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