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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Гойас
Флуминенсе - Гойас: обзор матча 01 февраля 2021
Флуминенсе
01.02.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Гойас
17'
Нино
26'
Мартинелли
37'
Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Гойас
90'
Замена
I. MendonÃ§a
️️️️
Д. Дуарт
89'
Желтая карточка
Херон
Замена
И. Жулиао
️️️️
Калегари
81'
Замена
Андре
️️️️
Мартинелли
81'
75'
Замена
D. Baggio
️️️️
В. Лопес
Замена
F. Pacheco
️️️️
L.
72'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
71'
66'
Замена
M. Ferreira
️️️️
F.
55'
Желтая карточка
В. Лопес
46'
Замена
D.
️️️️
A. Cabral
ГОЛ! 3:0!
Мартинелли
Пас отдал
Эжидио
37'
Желтая карточка
Эжидио
30'
ГОЛ! 2:0!
Мартинелли
26'
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
N.
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
25
Hudson
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Гойас
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
55
Энрике Лордело
ОП
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
50
Юри
ОП
7
Андре
ОП
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
4-1-1-5
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
11
Энрике
10
9
1
11
25
2-1-1-1-5
33
Дуарт
4
Херон
55
Лордело
5
7
Шейлон
70
Лопес
23
27
20
9
11
88
88
11
8
Мартинелли
7
Андре
7
Андре
8
Мартинелли
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
2
Калегари
2
Жулиао
2
Жулиао
2
Калегари
5
18
18
5
33
Дуарт
34
34
33
Дуарт
70
Лопес
92
92
70
Лопес
20
80
80
20
10
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Гойас
99
Мигел
АП
50
Юри
ОП
13
Frazan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
88
Marcelo Rangel
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
99
Мигел
АП
50
Юри
ОП
13
Frazan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
12
Жефферсон
ЛЗ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Флуминенсе - Гойас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
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