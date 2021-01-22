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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сеара
Гойас - Сеара: обзор матча 22 января 2021
Гойас
22.01.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
0 : 4
Завершен
Сеара
18'
Лима
45+2'
Ф. Собрал
52'
Вина (П)
63'
Вина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Сеара
Замена
D. Baggio
️️️️
F.
85'
85'
Замена
K.
️️️️
A.
77'
Замена
П. Наресси
️️️️
F.
77'
Замена
Ф. Визеу
️️️️
Клебер
Замена
P. Marinho
️️️️
M. Ferreira
72'
Замена
I.
️️️️
В. Лопес
72'
69'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Л. Чу
69'
Замена
Шарлес
️️️️
Ф. Собрал
63'
ГОЛ! 0:4!
Вина
Пас отдал
Лима
Замена
V. Taylon
️️️️
C.
58'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Вина
Желтая карточка
Херон
50'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ф. Собрал
Пас отдал
Вина
18'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
70
Винисиус Лопес
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
37
Рик
ПВ
14
Alyson
ЦФ
1
Richard
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
0
V. Taylon
ЦФ
7
Alyson José da Motta
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Сеара
4
Клаус
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
Fernando Prass
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
4-1-1-5
4
Херон
33
Дуарт
20
12
Жефферсон
5
7
Шейлон
23
20
80
18
70
Лопес
2-1-3-5
2
Хавьер
6
Отавио
88
Собрал
37
Рик
29
Вина
7
Чу
14
9
Клебер
19
3
1
20
92
92
20
20
0
0
20
80
31
31
80
70
Лопес
10
10
70
Лопес
19
6
Наресси
6
Наресси
19
88
Собрал
35
Шарлес
35
Шарлес
88
Собрал
14
70
70
14
7
Чу
11
11
7
Чу
9
Клебер
9
Визеу
9
Визеу
9
Клебер
Остались в запасе
Гойас
Сеара
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Alyson José da Motta
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
1
Fernando Prass
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
2
Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
32
Taylon
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
7
Alyson José da Motta
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
Остались в запасе
1
Fernando Prass
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
4
Клаус
ЦЗ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
2
Eduardo
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Гойас - Сеара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
Новости команд
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