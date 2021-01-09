Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 09 января 2021
Кортрейк
09.01.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Генк
23'
П. Хабиб Гуйе
54'
П. Хабиб Гуйе
41'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Генк
Замена
M. Jonckheere
️️️️
Х. ван дер Брюгген
90'
+3
Замена
К. Лепуан
️️️️
Ф. Селемани
89'
Замена
T. Chevalier
️️️️
П. Хабиб Гуйе
83'
81'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Й. Уронен
73'
Желтая карточка
Д. Ито
61'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Б. Тома
60'
Желтая карточка
Э. Куасси
60'
Замена
С. Дессер
️️️️
Э. Куасси
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
57'
ГОЛ! 2:1!
П. Хабиб Гуйе
Пас отдал
Т. Дерейк
54'
41'
ГОЛ! 1:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Муньос
ГОЛ! 1:0!
П. Хабиб Гуйе
Пас отдал
Ж. де Сар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Петар Голубович
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Кортрейк
16
Адам Якубек
ВР
15
Йован Стоянович
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
0
Teddy Chevalier
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-3-2
31
Илич
4
Дерейк
4
Хайнс-Айк
2
Голубович
7
Селемани
20
Деваэль
8
Макаренко
28
ван дер Брюгген
4
де Сар
33
77
Гуйе
4-4-1-1
20
Вукович
27
Муньос
21
Уронен
46
Куэста
26
Лукуми
8
Куасси
8
Хейнен
10
Бонгонда
24
Тома
10
Ито
30
Онуачу
77
Гуйе
0
0
77
Гуйе
28
ван дер Брюгген
20
20
28
ван дер Брюгген
7
Селемани
23
Лепуан
23
Лепуан
7
Селемани
21
Уронен
35
35
21
Уронен
24
Тома
17
Грошовски
17
Грошовски
24
Тома
8
Куасси
9
Дессер
9
Дессер
8
Куасси
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
15
Йован Стоянович
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
11
Люка Ойен
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
41
Yani Van Den Bossche
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
15
Йован Стоянович
ЦП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
11
Люка Ойен
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
26
Мартен Вандевордт
ВР
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Кортрейк - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+