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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ротор - Сочи
Ротор - Сочи: обзор матча 22 августа 2020
Ротор
22.08.2020, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
52'
К. Муллин
21'
Н. Бурмистров
59'
Н. Бурмистров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Сочи
Желтая карточка
Д. Степанов
90'
+3
Желтая карточка
О. Кожемякин
90'
+1
87'
Замена
И. Миладинович
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
Б. Микелтадзе
83'
Замена
А. Манучарян
️️️️
А. Пискунов
77'
Замена
М. Султонов
️️️️
С. Серченков
76'
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
И. Жигулев
76'
71'
Замена
А. Руденко
️️️️
Н. Бурмистров
65'
Желтая карточка
К. Нобоа
59'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
С. Серченков
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
Пас отдал
С. Серченков
52'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Е. Песегов
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ротор
34
Никита Репин
ВР
3
Армен Манучарян
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
3-2-3-1-1
56
Довбня
5
Пискунов
22
Кожемякин
28
Байрыев
5
Степанов
6
Макаров
34
Алейник
10
Жигулев
7
Песегов
8
Серченков
9
Муллин
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
32
Мевля
2
Маммана
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
91
Заболотный
8
Серченков
28
Султонов
28
Султонов
8
Серченков
5
Пискунов
3
Манучарян
3
Манучарян
5
Пискунов
7
Песегов
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Песегов
10
Жигулев
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
10
Жигулев
91
Заболотный
45
Миладинович
45
Миладинович
91
Заболотный
18
Бурмистров
19
Руденко
19
Руденко
18
Бурмистров
Остались в запасе
Ротор
Сочи
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
Главный тренер
Александр Хацкевич
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ротор - Сочи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Волгоград Арена
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