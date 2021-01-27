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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 27 января 2021
Хиберниан
27.01.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
51'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Ирвин
86'
83'
Замена
С. Иттен
️️️️
Д. Арибо
Замена
S. Allan
️️️️
А. Гогич
79'
79'
Замена
Б. Зунгу
️️️️
Р. Джек
Замена
К. Магеннис
️️️️
М. Хальберг
74'
73'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
Замена
М. Бойл
️️️️
Д. Доиг
69'
Замена
П. Хэнлон
️️️️
Р. Портеус
69'
Желтая карточка
Д. МакГрегор
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Арибо
Желтая карточка
Д. Доиг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
15
Райан Портеус
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
10
J. Gullan
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
3-3-2-2
1
Марсиано
16
МакГинн
15
Портеус
5
Хальберг
3
Доиг
13
Гогич
24
МакГрегор
28
Кадден
36
Ирвин
27
Доидж
15
Нисбет
4-4-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
22
Хеландер
3
Баришич
18
Камара
8
Джек
10
Дэвис
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
3
Доиг
10
Бойл
10
Бойл
3
Доиг
15
Портеус
4
Хэнлон
4
Хэнлон
15
Портеус
13
Гогич
23
23
13
Гогич
5
Хальберг
16
Магеннис
16
Магеннис
5
Хальберг
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
8
Джек
34
Зунгу
34
Зунгу
8
Джек
18
Арибо
10
Иттен
10
Иттен
18
Арибо
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
10
J. Gullan
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
10
J. Gullan
ЦФ
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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