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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Мазервелл
Абердин - Мазервелл: обзор матча 23 января 2021
Абердин
23.01.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Мазервелл
15'
T. Hoban
77'
Э. Консидайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Мазервелл
88'
Замена
B. Maguire
️️️️
R. Crawford
Замена
Г. Ли
️️️️
Д. Хайес
88'
Замена
К. Мэйн
️️️️
С. Косгров
87'
83'
Замена
J. Hastie
️️️️
D. Cole
83'
Замена
N. McGinley
️️️️
J. Carroll
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Райт
80'
ГОЛ! 2:0!
Э. Консидайн
77'
Замена
D. Campbell
️️️️
Ф. Ожо
72'
56'
Замена
Г. Смит
️️️️
Т. Уотт
48'
Красная карточка
Л. Полворт
46'
Замена
C. Long
️️️️
S. Seedorf
Желтая карточка
Ф. Ожо
27'
Желтая карточка
С. Райт
26'
26'
Желтая карточка
Л. Полворт
ГОЛ! 1:0!
T. Hoban
Пас отдал
М. Кеннеди
15'
5'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
22
Грег Ли
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
9
Ross Maclver
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
2-5-1-2
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
14
Ожо
19
Фергюсон
10
Кеннеди
26
Хеджс
17
Хайес
11
Райт
9
Косгров
3
3-3-4
31
Келли
2
О'Доннелл
31
Галлахер
15
14
16
Кэмпбелл
31
Полворт
17
44
32
Уотт
33
17
Хайес
22
Ли
22
Ли
17
Хайес
14
Ожо
16
16
14
Ожо
11
Райт
11
Макленнан
11
Макленнан
11
Райт
9
Косгров
30
Мэйн
30
Мэйн
9
Косгров
32
Уотт
10
Смит
10
Смит
32
Уотт
44
16
16
44
33
19
19
33
14
22
22
14
17
9
9
17
Остались в запасе
Абердин
Мазервелл
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
9
Ross Maclver
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
5
Рики Лами
ЦЗ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
9
Ross Maclver
ЦФ
22
Макс Джонстон
ПЗ
31
Peter Morrison
ЦФ
5
Рики Лами
ЦЗ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Абердин - Мазервелл
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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