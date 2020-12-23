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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 23 декабря 2020
Мазервелл
23.12.2020, среда, 21:15
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Абердин
89'
Желтая карточка
М. Кеннеди
88'
Замена
R. Edmondson
️️️️
К. Мэйн
Замена
B. Maguire
️️️️
R. Crawford
84'
Замена
D. Cole
️️️️
К. Лэнг
68'
46'
Замена
С. Косгров
️️️️
К. Макленнан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Джордан Арчер
ВР
5
Рики Лами
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Абердин
2
Shaleum Logan
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Арчер
31
Галлахер
4
5
О'Хара
5
Лами
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
31
Полворт
14
10
Лэнг
32
Уотт
2-1-4-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
19
Фергюсон
17
Хайес
26
Хеджс
10
Кеннеди
11
Макленнан
30
Мэйн
3
14
22
22
14
10
Лэнг
44
44
10
Лэнг
30
Мэйн
27
27
30
Мэйн
11
Макленнан
9
Косгров
9
Косгров
11
Макленнан
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
0
A. Chapman
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
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