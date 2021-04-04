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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - РКС Ваалвейк
Эммен - РКС Ваалвейк: обзор матча 04 апреля 2021
Эммен
04.04.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
3 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
10'
N. Bakker
17'
Л. Аджич
32'
С. Пенья
90+2'
С. Нгонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - РКС Ваалвейк
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Нгонг
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
К. Фрей
85'
Замена
К. Вендорп
️️️️
Я. Влак
85'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
78'
62'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
62'
Замена
С. Соу
️️️️
Т. Остинг
46'
Замена
А. Азхил
️️️️
Р. ван дер Венне
46'
Замена
С. Нгонг
️️️️
O. John
Желтая карточка
H. B. Moussa
43'
42'
Желтая карточка
Р. ван дер Венне
Пенальти не реализован!
С. Пенья
32'
ГОЛ! 3:0!
С. Пенья
32'
30'
Желтая карточка
В. Анита
Замена
H. B. Moussa
️️️️
Л. Бернаду
23'
ГОЛ! 2:0!
Л. Аджич
Пас отдал
С. Пенья
17'
ГОЛ! 1:0!
N. Bakker
Пас отдал
C. Cavlan
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Тейс Остинг
АП
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
2-1-3-1-3
34
Веррипс
20
Араухо
23
Бейл
8
Бернаду
25
Влак
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
19
22
4
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
10
ван дер Венне
25
Остинг
0
14
8
Тахири
0
25
Влак
13
Вендорп
13
Вендорп
25
Влак
8
Бернаду
0
0
8
Бернаду
11
Фрей
11
Лаурсен
11
Лаурсен
11
Фрей
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
0
16
Нгонг
16
Нгонг
0
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
10
ван дер Венне
46
Азхил
46
Азхил
10
ван дер Венне
25
Остинг
19
Соу
19
Соу
25
Остинг
Остались в запасе
Эммен
РКС Ваалвейк
29
Felix Wiedwald
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
29
Felix Wiedwald
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Эммен - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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