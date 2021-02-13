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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Аякс
Хераклес - Аякс: обзор матча 13 февраля 2021
Хераклес
13.02.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
14'
Д. Классен
79'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Аякс
88'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
88'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
Д. Куальята
84'
Замена
С. Бакиш
️️️️
И. Аззауи
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Классен
72'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
71'
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
66'
Желтая карточка
С. Аллер
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
T. Bijleveld
66'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Р. Влут
65'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
0
R. Agca
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Доминик Котарски
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-3-3
28
Бласвих
12
Куальята
15
5
Ренте
3
Преппер
17
де ла Торре
98
Аззауи
5
37
Бургзорг
20
Влут
2
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Мазрауи
3
Тальяфико
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
98
Аззауи
12
Бакиш
12
Бакиш
98
Аззауи
20
Влут
23
Кутуджу
23
Кутуджу
20
Влут
5
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
5
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
10
Тадич
52
Лабиад
52
Лабиад
10
Тадич
Остались в запасе
Хераклес
Аякс
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
0
R. Agca
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
24
Доминик Котарски
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Хераклес - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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