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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Эммен
РКС Ваалвейк - Эммен: обзор матча 12 февраля 2021
РКС Ваалвейк
12.02.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 0
Завершен
Эммен
90'
А. Туба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Эммен
ГОЛ! 1:0!
А. Туба
90'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Т. Остинг
86'
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Тахири
77'
Замена
С. Соу
️️️️
Р. ван дер Венне
77'
Замена
F. Stokkers
️️️️
O. John
66'
61'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Я. Влак
46'
Замена
К. Вендорп
️️️️
Ж. Райнер
46'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
H. B. Moussa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Тейс Остинг
АП
0
P. Quasten
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
25
Яри Влак
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
25
Остинг
10
ван дер Венне
0
0
14
8
Тахири
3-2-1-4
34
Веррипс
20
Араухо
16
5
Райнер
25
Влак
11
Фрей
6
Пенья
19
Глэдон
4
0
19
0
27
27
0
8
Тахири
46
Азхил
46
Азхил
8
Тахири
25
Остинг
31
Дамашкан
31
Дамашкан
25
Остинг
10
ван дер Венне
19
Соу
19
Соу
10
ван дер Венне
25
Влак
11
Лаурсен
11
Лаурсен
25
Влак
0
8
Бернаду
8
Бернаду
0
5
Райнер
13
Вендорп
13
Вендорп
5
Райнер
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Эммен
9
Давид Мин
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
9
Давид Мин
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
0
H. Mulder
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
18
Didier La Torre
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча РКС Ваалвейк - Эммен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
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