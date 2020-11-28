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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Аякс
Эммен - Аякс: обзор матча 28 ноября 2020
Эммен
28.11.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 5
Завершен
Аякс
20'
Д. Классен
29'
З. Лабиад
38'
Л. Траоре
69'
Ю. Эккеленкамп
82'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Аякс
82'
ГОЛ! 0:5!
К. Промес
Пас отдал
Д. Нерес
79'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
Замена
H. B. Moussa
️️️️
M. Chacon
75'
Замена
M. Kolar
️️️️
Н. Лаурсен
75'
72'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
69'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Эккеленкамп
58'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Р. Гравенберх
58'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
46'
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Тадич
46'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Л. Траоре
Замена
Д. Авдияй
️️️️
A. Jansen
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
Л. Траоре
Пас отдал
Антони
29'
ГОЛ! 0:2!
З. Лабиад
Пас отдал
Д. Классен
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Аякс
24
Андре Онана
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
M. Kolar
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-1-5
20
Араухо
13
Вендорп
16
23
Бейл
11
Тибблинг
11
Лаурсен
29
0
20
22
19
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
Схюрс
6
Мартинес
2
Клайбер
8
Гравенберх
7
Антони
52
Лабиад
10
Тадич
2
Траоре
18
Классен
11
Лаурсен
21
21
11
Лаурсен
20
0
0
20
0
10
Авдияй
10
Авдияй
0
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
8
Гравенберх
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
10
Тадич
10
Промес
10
Промес
10
Тадич
2
Траоре
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
2
Траоре
Остались в запасе
Эммен
Аякс
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Эммен - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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