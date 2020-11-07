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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Хераклес
Венло - Хераклес: обзор матча 07 ноября 2020
Венло
07.11.2020, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 2
Завершен
Хераклес
51'
J. Arias
67'
Д. ван Крой
88'
Г. Якумакис
38'
С. ван дер Ватер
77'
Р. Влут (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Хераклес
ГОЛ! 3:2!
Г. Якумакис
Пас отдал
G. Hupperts
88'
82'
Замена
М. Ренте
️️️️
Р. Влут
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Влут
Замена
G. Hupperts
️️️️
T. Hunte
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. ван Крой
Пас отдал
Г. Якумакис
67'
Замена
L. Schmitz
️️️️
S. SchÃ¤fer
63'
Замена
C. Kum
️️️️
A. Swinkels
63'
ГОЛ! 1:1!
J. Arias
Пас отдал
T. Hunte
51'
46'
Замена
J. Cijntje
️️️️
С. ван дер Ватер
45'
+2
Красная карточка
А. Шоке
38'
ГОЛ! 0:1!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Р. Влут
Желтая карточка
Д. ван Крой
37'
Желтая карточка
D. Post
31'
Пенальти не реализован!
Г. Якумакис
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
8
Эверт Линтхорст
ОП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
G. Hupperts
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
Хераклес
5
Марко Ренте
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
4-1-1-1-3
1
33
Пахоник
5
5
5
Гелми
8
Линтхорст
8
32
ван Крой
7
Якумакис
27
25
4-2-4
1
5
Кнустер
2
15
3
Преппер
17
де ла Торре
5
17
Шоке
18
ван дер Ватер
20
Влут
2
27
0
0
27
5
7
7
5
5
14
14
5
20
Влут
5
Ренте
5
Ренте
20
Влут
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
Остались в запасе
Венло
Хераклес
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
29
Зинедин Машаш
ЦП
30
Делано ван Крой
ВР
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
18
Stan van Dijck
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
29
Зинедин Машаш
ЦП
30
Делано ван Крой
ВР
Остались в запасе
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Венло - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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