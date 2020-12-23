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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Реймс
Бордо - Реймс: обзор матча 23 декабря 2020
Бордо
23.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 3
Завершен
Реймс
73'
Х. У-Джо
15'
Ю. Абдельхамид
18'
Б. Диа
88'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Реймс
88'
ГОЛ! 1:3!
М. Манетси
Замена
А. Траоре
️️️️
Х. У-Джо
83'
83'
Замена
М. Манетси
️️️️
Н. Мбюкю
83'
Замена
М. Думбия
️️️️
В. Бериша
82'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
А. Зенели
78'
Желтая карточка
В. Бериша
Желтая карточка
Я. Адли
78'
ГОЛ! 1:2!
Х. У-Джо
Пас отдал
А. Бен Арфа
73'
Желтая карточка
Т. Башич
65'
Замена
Д. Майя
️️️️
М. Зеркан
46'
Замена
М. Пундж
️️️️
Л. Бенито
46'
Желтая карточка
Л. Бенито
41'
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диа
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Абдельхамид
Пас отдал
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
23
Пабло
20
Сабали
19
Башич
29
Адли
8
Бен Арфа
10
Уден
16
У-Джо
17
Зеркан
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
9
Зенели
11
Мбюкю
22
Диа
16
У-Джо
31
Траоре
31
Траоре
16
У-Джо
23
Бенито
29
Пундж
29
Пундж
23
Бенито
17
Зеркан
9
Майя
9
Майя
17
Зеркан
11
Мбюкю
5
Манетси
5
Манетси
11
Мбюкю
23
Бериша
7
Думбия
7
Думбия
23
Бериша
9
Зенели
19
Туре
19
Туре
9
Зенели
Остались в запасе
Бордо
Реймс
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
29
Лоик Бессил
ЦЗ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Реймс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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