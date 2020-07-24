Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон: обзор матча 24 июля 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
24.07.2020, пятница, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
90+1'
К. Павон (П)
17'
Кинтеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Павон
90'
+1
Желтая карточка
Д. Стерес
84'
83'
Замена
T. MartÃnez
️️️️
Кинтеро
83'
Замена
M. Figueroa
️️️️
М. Родригес
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
77'
Замена
Э. Альварес
️️️️
J. Corona
77'
77'
Замена
️️️️
N. Hansen
77'
Замена
T. McNamara
️️️️
B. GarcÃa
70'
Желтая карточка
B. GarcÃa
Замена
E. Cuello
️️️️
Х. Араухо
61'
59'
Желтая карточка
Кинтеро
53'
Замена
R. PeÃ±a
️️️️
M. Manotas
45'
+3
Желтая карточка
А. Струна
17'
ГОЛ! 0:1!
Кинтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Лос-Анджелес Гэлакси
10
Эфраин Альварес
АП
12
Eric Lopez
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Ronaldo PeÃ±a
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
3-1-5
22
Бингхэм
5
Стерес
20
ДеПуй
22
Араухо
8
Ллетгет
15
11
7
Павон
2
3
3-2-5
35
Марич
3
21
Лундквист
5
Струна
27
22
Вера
36
25
Кинтеро
11
12
8
Родригес
22
Араухо
27
27
22
Араухо
15
10
Альварес
10
Альварес
15
3
19
19
3
11
21
21
11
8
Родригес
15
15
8
Родригес
25
Кинтеро
23
23
25
Кинтеро
27
26
26
27
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон
12
Eric Lopez
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
14
Marcelo Palomino
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
12
Eric Lopez
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Остались в запасе
14
Marcelo Palomino
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Динамо Хьюстон
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+