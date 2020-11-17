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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Португалия
Хорватия - Португалия: обзор матча 17 ноября 2020
Хорватия
17.11.2020, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
2 : 3
Завершен
Португалия
29'
М. Ковачич
65'
М. Ковачич
52'
Р. Диаш
60'
Ж. Феликс
90+1'
Р. Диаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Португалия
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Ковачич
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Диаш
Замена
М. Оршич
️️️️
Н. Влашич
83'
77'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Д. Перейра
77'
Замена
Паулинью
️️️️
Д. Жота
71'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Руй
71'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ж. Феликс
ГОЛ! 2:2!
М. Ковачич
Пас отдал
Н. Влашич
65'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пашалич
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
Д. Жота
Желтая карточка
И. Перишич
57'
54'
Желтая карточка
К. Роналду
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Диаш
Пас отдал
Р. Семеду
Вторая желтая
М. Рог
51'
46'
Замена
Тринкау
️️️️
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
М. Ковачич
29'
Желтая карточка
М. Рог
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
16
Миле Скорич
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Филип Брадарич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
11
Тома Башич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
16
Тринкау
ЦФ
17
Паулинью
ЦФ
17
Педру Нету
ЦФ
3-4-3
1
Ливакович
16
Скорич
6
Ловрен
22
Юранович
14
Брадарич
15
Рог
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
15
Пашалич
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Диаш
6
Семеду
19
Мариу Руй
13
Перейра
8
Моутинью
8
Фернандеш
21
Жота
10
Феликс
7
Роналду
15
Пашалич
7
Брекало
7
Брекало
15
Пашалич
13
Влашич
16
Оршич
16
Оршич
13
Влашич
8
Ковачич
11
Башич
11
Башич
8
Ковачич
19
Мариу Руй
20
Канселу
20
Канселу
19
Мариу Руй
13
Перейра
24
Оливейра
24
Оливейра
13
Перейра
10
Феликс
10
Силва
10
Силва
10
Феликс
8
Фернандеш
16
Тринкау
16
Тринкау
8
Фернандеш
21
Жота
17
Паулинью
17
Паулинью
21
Жота
Остались в запасе
Хорватия
Португалия
3
Борна Баришич
ЛЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
12
Иво Грбич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
22
Дарио Мельняк
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
17
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
17
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Хорватия - Португалия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Полюд
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