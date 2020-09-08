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Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Португалия
Швеция - Португалия: обзор матча 08 сентября 2020
Швеция
08.09.2020, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
0 : 2
Завершен
Португалия
45+1'
К. Роналду
72'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Португалия
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Кулушевски
90'
86'
Желтая карточка
Ж. Феликс
81'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Роналду
Замена
М. Сванберг
️️️️
Э. Форсберг
79'
73'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
72'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Феликс
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Исак
71'
57'
Желтая карточка
Р. Геррейру
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Вторая желтая
Г. Свенссон
44'
22'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
Г. Свенссон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
18
Янссон
14
Хеландер
20
Крафт
13
Свенссон
20
Ольссон
21
Кулушевски
10
Форсберг
9
Берг
9
Исак
4-1-1-2-2
12
Лопеш
20
Канселу
3
Пепе
3
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
8
Моутинью
10
Силва
8
Фернандеш
7
Роналду
10
Феликс
10
Форсберг
19
Сванберг
19
Сванберг
10
Форсберг
21
Кулушевски
13
Экдаль
13
Экдаль
21
Кулушевски
9
Исак
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Исак
7
Роналду
21
Жота
21
Жота
7
Роналду
10
Силва
7
Гедеш
7
Гедеш
10
Силва
8
Моутинью
21
Невеш
21
Невеш
8
Моутинью
Остались в запасе
Швеция
Португалия
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Себастьян Хольмен
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Себастьян Андерссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швеция - Португалия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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